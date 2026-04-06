Durante una puntata di La Vita in Diretta, il coreografo ha dichiarato che alcuni manager, case discografiche e dirigenti televisivi impongono ai personaggi noti diete molto restrittive. La notizia ha suscitato immediatamente reazioni e discussioni tra il pubblico e gli addetti ai lavori, portando alla luce una pratica spesso poco conosciuta nel mondo dello spettacolo. La vicenda ha acceso un dibattito sulla gestione della salute e delle scelte personali delle celebrità.

Luca Tommassini rivela a La Vita in Diretta che manager, case discografiche e dirigenti tv impongono diete rigide ai vip. Paola Perego conferma, Elisa D’Ospina attacca. C’è un segreto che il mondo dello spettacolo custodisce da decenni, e si chiama controllo del corpo. Non è una leggenda metropolitana, non è un’esagerazione: è una prassi consolidata, e qualcuno ha finalmente deciso di raccontarla davanti alle telecamere. Il coreografo e direttore artistico Luca Tommassini ha acceso la miccia nel salotto di La Vita in Diretta, e l’esplosione non si è fatta attendere. Chi è Luca Tommassini e perché le sue parole pesano. Luca Tommassini non è un personaggio qualunque. 🔗 Leggi su Gossipnews.tv

© Gossipnews.tv - Luca Tommassini svela le diete imposte ai vip da manager e dirigenti tv: scoppia la polemica in Diretta

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