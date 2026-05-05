No Diet Day | addio alle diete estreme? Non è quello che mangi ma come lo cucini

Il 6 maggio si celebra il No Diet Day, una giornata internazionale istituita nel 1992 con l’obiettivo di contrastare le diete drastiche e la pressione sociale legata al peso. La ricorrenza invita a riflettere sul rapporto con l’alimentazione e mette in discussione le restrizioni alimentari eccessive, sottolineando l’importanza di un approccio più equilibrato. La giornata si focalizza sull’idea che la qualità del cibo dipende anche da come viene preparato, non solo da cosa si mangia.

Ogni 6 maggio si celebra il No Diet Day, la Giornata internazionale senza dieta nata nel 1992 per dire basta a restrizioni estreme, ossessione per il peso e sensi di colpa a tavola. Un messaggio che oggi torna attuale in un contesto in cui sempre più persone cercano un equilibrio tra salute e.🔗 Leggi su Quicomo.it

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