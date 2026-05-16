Alternativa Comune | Il pronto soccorso non è un esperimento è un diritto pubblico

Alternativa Comune, lista che si presenta alle prossime elezioni comunali di Arezzo, ha diffuso una nota in cui sottolinea che il pronto soccorso non deve essere considerato un esperimento, ma un diritto pubblico. La comunicazione viene pubblicata in vista delle elezioni del 2026, senza ulteriori commenti o analisi. La nota evidenzia una posizione netta sulla gestione dei servizi sanitari di emergenza, senza approfondimenti o dichiarazioni di altri soggetti coinvolti.

Riceviamo e pubblichiamo la nota di Alternativa Comune, lista in corsa alle elezioni comunali 2026 per la città di Arezzo.Mentre la retorica della campagna elettorale ci parla di "Comunità" e "Diritti", la realtà che si profila all'ospedale San Donato di Arezzo, ha un nome molto più preoccupante. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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