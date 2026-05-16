Sanità ad Arezzo | il Pronto Soccorso non è un esperimento è un diritto pubblico

Il 16 maggio 2026 si è tenuta una conferenza stampa ad Arezzo in cui è stato ribadito che il Pronto Soccorso locale rappresenta un servizio pubblico fondamentale e non un progetto sperimentale. Le autorità sanitarie hanno riaffermato l'importanza di garantire un accesso immediato e tempestivo ai cittadini, sottolineando che la struttura è destinata a rispondere alle esigenze di emergenza senza condizioni di sperimentazione o limitazioni temporali. La discussione si è concentrata sulla tutela del diritto alla salute come priorità del sistema sanitario.

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Arezzo, 16 maggio 2026 – . L’intervento di Alternativa Comune sul fronte sanità pubblica. «Quando il neoliberismo ci cade addosso grazie al Centro-Sinistra Mentre la retorica della campagna elettorale ci parla di "Comunità" e "Diritti", la realtà che si profila all'ospedale San Donato di Arezzo, ha un nome molto più preoccupante: esternalizzazione. Come Alternativa Comune, non possiamo restare in silenzio di fronte a quella che consideriamo l'ennesima picconata al pilastro della sanità pubblica, mascherata da efficientismo di facciata. Il Governatore Giani, che più volte si è visto ad Arezzo come garante del Centro-Sinistra locale e l'assessora Monni, annunciano con orgoglio la nascita del cosiddetto ‘terzo servizio’. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Sanità ad Arezzo: «il Pronto Soccorso non è un esperimento, è un diritto pubblico» ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Sperimentazione sul pronto soccorso, ad Arezzo il ‘terzo settore’ gestirà i casi meno graviFirenze, 15 maggio 2026 – Nel solco tracciato dalla Regione Toscana si consolida un nuovo modello di integrazione tra sanità pubblica e terzo settore. Sanita’: Cisl Fp, aggressione ad un infermiere del pronto soccorso del san Giovanni AddolorataLa Cisl Fp esprime piena solidarietà al collega infermiere aggredito presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale San Giovanni Addolorata di Roma. Sanità ad Arezzo: il Pronto Soccorso non è un esperimento, è un diritto pubblicoArezzo, 16 maggio 2026 – Sanità ad Arezzo: il Pronto Soccorso non è un esperimento, è un diritto pubblico. L’intervento di Alternativa Comune sul fronte sanità pubblica. Quando il neoliberismo ci c ... lanazione.it Sperimentazione sul pronto soccorso, ad Arezzo il terzo settore gestirà i casi meno graviIl test nel solco dell’integrazione dell’associazionismo con il sistema sanitario pubblico. Attivo dalla fine di maggio 12 ore al giorno ... msn.com