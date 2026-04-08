Nuovo chiosco nel giardino pubblico Siamo Longiano | Pagherà il Comune o c’è un privato pronto a investire?

È stato inaugurato un nuovo chiosco nel giardino pubblico di Longiano. L'amministrazione comunale ha dichiarato che il progetto potrebbe essere sostenuto dal Comune o da un privato interessato a investire. Un rappresentante dell'associazione locale ha affermato che la trasparenza dovrebbe essere un elemento fondamentale nelle decisioni amministrative, ma ha criticato come questa qualità sembri mancare nell’attuale gestione comunale.

“Crediamo che la trasparenza debba essere alla base dell’agire di ogni amministrazione comunale. Purtroppo è una qualità che manca a quella attuale di Longiano”. A dirlo è il gruppo di opposizione Siamo Longiano, tornando sul tema della progettazione di un nuovo chiosco da adibire a bar, che la. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it Nuovo Dall’Ara, l’urbanista: “Il Comune non deve stanziare un euro, deve investire il privato”Bologna, 7 febbraio 2026 – Gabriele Tagliaventi, architetto e urbanista, già più di quindici anni fa lei aveva progettato un nuovo Dall’Ara. Nuovo chiosco nel giardino, i dubbi dell'opposizione: “Bene riqualificare, ma preoccupati per i bar vicini”Il gruppo di opposizione Siamo Longiano interviene sul progetto in cantiere: “Non coinvolti e l'opera è costosa, servono 800mila euro” "La giunta... Si parla di: Nuovo chiosco nel giardino, i dubbi dell'opposizione: Bene riqualificare, ma preoccupati per i bar vicini; Nuovo chiosco nel giardino i dubbi dell' opposizione | Bene riqualificare ma preoccupati per i bar vicini.