Alpinisti morti sul Gran Sasso | inchiesta verso archiviazione

Rimini, 7 marzo 2026 – Sono state rese note le motivazioni con cui la procura di Teramo ha chiesto l'archiviazione dell'inchiesta sulla morte di Cristian Gualdi e Luca Perazzini, i due alpinisti di Santarcangelo di Romagna deceduti sul Gran Sasso nel dicembre 2024. Le motivazioni Nelle carte, firmate dalla pm Laura Colica, si afferma che i soccorsi furono corretti e che non vi furono omissioni, perché le condizioni meteo erano proibitive già prima della richiesta di aiuto delle 14:56 del 22 dicembre. L’indagine, cosa successe L'indagine era stata aperta su un responsabile dei soccorsi dopo l'esposto presentato dai familiari delle vittime, che hanno annunciato opposizione alla richiesta di archiviazione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Alpinisti morti sul Gran Sasso, chiesta l'archiviazione dell'inchiesta. "Nessuna responsabilità per i soccorsi"L’indagine era partita in seguito a un esposto presentato dai familiari delle vittime, la Procura non avrebbe ravvisato responsabilità penali...

