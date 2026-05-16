Almanacco 16 maggio | Accadde oggi compleanni santo e proverbio del giorno
L’almanacco del 16 maggio riporta una serie di eventi storici, compleanni di personaggi noti e ricorrenze religiose. Sono segnalati i fatti più significativi accaduti in questa data nel corso degli anni, insieme alle nascite di persone che hanno lasciato un segno in vari ambiti. Viene anche menzionato il santo celebrato in questa giornata e un proverbio popolare legato alla data. La selezione include invenzioni, scoperte e momenti curiosi che si sono verificati nel passato.
Dai compleanni vip alle invenzioni che hanno rivoluzionato la storia dell'umanità, arrivando fino a ricordare gli accadimenti straordinari e più curiosi. Ecco cosa è successo nel corso dei secoli oggi sabato 16 maggio, 136° giorno del calendario gregoriano. Mancano 229 giorni alla fine dell'anno. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
Buongiorno e Buon Mercoledì 6 Maggio 2026! Buona giornata con un caffè e le pillole del giorno!
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Almanacco | Lunedì 16 Marzo: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giornoA Milano è eseguito, su un sessantenne, il trapianto di una parte del fegato di suo figlio.
ALMANACCO DEL GIORNO DOPO ACCADDE DOMANI A GENOVA E IN LIGURIA Sabato 16 maggio Il sole sorge alle 05:55 e tramonta alle 20:46. Il culmine è alle 13:21. Durata del giorno quattordici ore e cinquantuno minuti. La Luna sorge alle 21:31 con a facebook
Almanacco | Venerdì 15 maggio: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giornoIl 14 maggio è il 135º giorno del calendario gregoriano (il 135º negli anni bisestili). Mancano 231 giorni alla fine dell'anno. Santo del giorno: Santi 50 martiri mercedari di Maleville. pisatoday.it
16 Maggio: oroscopo segno per segno e almanaccoAmore – La mattinata è tranquilla, forse un po' pigra. Dal tardo pomeriggio, però, la Luna in Gemelli risveglia la tua voglia di chiacchierare e flirtare. Se sei single, la serata promette incontri di ... veronasera.it