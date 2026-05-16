Almanacco 16 maggio | Accadde oggi compleanni santo e proverbio del giorno

L’almanacco del 16 maggio riporta una serie di eventi storici, compleanni di personaggi noti e ricorrenze religiose. Sono segnalati i fatti più significativi accaduti in questa data nel corso degli anni, insieme alle nascite di persone che hanno lasciato un segno in vari ambiti. Viene anche menzionato il santo celebrato in questa giornata e un proverbio popolare legato alla data. La selezione include invenzioni, scoperte e momenti curiosi che si sono verificati nel passato.

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