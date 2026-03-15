Almanacco | Lunedì 16 Marzo | accadde oggi compleanni santo e proverbio del giorno

Il 16 marzo 1926 si apre il processo per l'assassinio di Giacomo, un evento che ha avuto risonanza in quel periodo. In questa data, si celebra anche il santo del giorno, Sant'Eriberto, mentre il proverbio di marzo ricorda che il vento di questa stagione non termina presto. È il 76° giorno dell'anno, con 290 giorni ancora da trascorrere.

A Milano è eseguito, su un sessantenne, il trapianto di una parte del fegato di suo figlio. È il primo in Italia tra adulti e con donatore vivo: ricorrenze, avvenimenti, santo e proverbio del giorno Lunedì 16 Marzo è il 76° giorno del calendario gregoriano. Mancano 290 giorni alla fine dell'anno. 1946 - Umberto II di Savoia firma il decreto luogotenenziale n°98 con cui viene indetto il referendum che avrebbe portato alla nascita della Repubblica Italiana 1966 - Viene lanciata da John F. Kennedy Space Center la missione spaziale Gemini 8, che nello stesso giorno effettua il primo aggancio nella storia dei voli umani dello spazio 1978 - In un agguato a Roma in Via Fani le Brigate Rosse rapiscono Aldo Moro uccidendo i cinque uomini della scorta. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

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