Almanacco | Sabato 16 maggio | accadde oggi compleanni santo e proverbio del giorno

Il 16 maggio è il 137° giorno dell'anno nel calendario gregoriano, con 229 giorni ancora da trascorrere prima della fine. In questa data si celebra il santo di oggi, Sant'Ubaldo di Gubbio, e si ricorda un proverbio legato al mese di maggio. Tra gli eventi storici avvenuti in questa data si segnala la canonizzazione di Giovanna d'Arco nel 1920, avvenuta a Roma. In questa giornata si ricordano anche vari compleanni e altri avvenimenti che si sono susseguiti nel corso degli anni.

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Sabato 16 Maggio è il 137° giorno del calendario gregoriano. Mancano 229 giorni alla fine dell'anno.Santo del giorno: Sant'Ubaldo di GubbioProverbio di MaggioFango di maggio, spighe d'agostoISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI MODENATODAYAccadde oggi1920 - Giovanna d'Arco viene canonizzata a Roma da. 🔗 Leggi su Modenatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Buongiorno e Buon Sabato 9 Maggio 2026! Per essere felici bisogna allenarsi tutti i giorni! Sullo stesso argomento Leggi anche: Almanacco | Sabato 2 Maggio: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno L'oroscopo di sabato 16/5: momenti speciali per il Toro, Acquario impulsivoOroscopo e previsioni per la giornata di sabato 16 maggio con classifica: buone stelle per il segno del Capricorno ... it.blastingnews.com 16 Maggio: oroscopo segno per segno e almanaccoIl 16 maggio è il 136º giorno del calendario gregoriano. Chi è nato oggi è intuitivo e determinato, con una forte capacità di adattarsi e trovare soluzioni anche nelle situazioni più complesse. Santo ... veronasera.it