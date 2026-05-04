Sabato, dopo aver ottenuto la pole position nel Gran Premio di Miami, sono stati fatti paragoni tra Kimi Antonelli e grandi campioni del passato, come Ayrton Senna e Michael Schumacher. La frase circolata sui social e tra gli appassionati ha attirato attenzione, suscitando discussioni sui confronti tra giovani promesse e leggende della Formula 1. Nel frattempo, altri commenti hanno messo in discussione l’idea che Piastri possa essere il nuovo Prost.

“Kimi Antonelli come Ayrton Senna e Michael Schumacher!” si è letto e sentito sabato, dopo il primo posto nelle qualifiche del Gran Premio di Miami. In effetti, il bolognese è diventato il terzo pilota della storia a realizzare tre pole position una in fila all’altra dopo aver conquistato la prima. Solo il brasiliano e il tedesco avevano fatto altrettanto. Poi figuriamoci, dopo la terza vittoria consecutiva, l’entusiasmo è cresciuto alle stelle. Il teenager bolognese ha vinto da Leone, superando Lando Norris e difendendosi con vigore dai suoi contrattacchi. Niente di diverso rispetto a quanto aveva fatto nelle categorie formative, dove aveva dimostrato di avere quel famigerato quid del quale sono dotati in pochi.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - “Kimi Antonelli come Senna e Schumacher!”. E Piastri non era il nuovo Prost? Calma e gesso, serve equilibrio nei giudizi!

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Kimi Antonelli come Senna e Schumacher: a Miami storica pole, Leclerc è 3°Per Antonelli quella di Miami è la terza pole in carriera e terza consecutiva: dietro di lui il redivivo Verstappen, Leclerc batte Russell e McLaren. sportal.it

Perché Kimi Antonelli dopo Miami è da mondiale? I record eguagliati di Senna e Schumacher, la differenza fatta su Russell, la lucidità del dopo gara. E anche i numeri sono ...Kimi Antonelli vince a Miami, ma è come arriva a tagliare il traguardo per primo a impressionare. Al sabato si prende la pole eguagliando i record di Schumacher e Senna, la domenica parte male ma poi ... mowmag.com

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