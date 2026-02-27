Trump avverte Teheran | Possibile azione militare E la Farnesina avverte | Lasciare l' Iran

Donald Trump ha lanciato un avvertimento a Teheran, segnalando la possibilità di un’azione militare. Nel frattempo, la Farnesina ha diffuso un avviso, invitando a lasciare l’Iran. I negoziati sul nucleare di Teheran sono ormai in una fase di stallo, rischiando di aggravare ulteriormente la situazione. Ventilano tensioni crescenti tra gli Stati Uniti e l’Iran.

Donald Trump ha riferito di non essere soddisfatto sui negoziati in corso con l’Iran. Londra richiama il personale diplomatico da Teheran. Massima allerta anche dalla Farnesina. Ecco cosa sta succedendo Nuovi venti di guerra soffiano sull’Iran. I negoziati in corso sul nucleare di Teheran sono entrati in una pericolosa fase di stallo evidenziata ulteriormente dalle ultime dichiarazioni di Donald Trump. Il presidente statunitense ha infatti affermato di non essere contento di come stanno negoziando gli ayatollah e di non aver ancora deciso cosa fare con la Repubblica Islamica. Il tycoon ha quindi aggiunto che potrebbe esserci o non esserci un cambio di regime nel Paese, mettendo sul tavolo ulteriore incertezza su trattative sempre più delicate. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Proteste, blackout di internet e spari a Teheran: alta tensione in Iran. E la Farnesina avverte: "Evitate i viaggi”Le autorità italiane hanno ribadito l’allerta massima per la sicurezza in Iran, sconsigliando qualsiasi viaggio nel Paese.

Trump minaccia l'Iran: una potente armata si sta avvicinando

Trump accusa Teheran: sta sviluppando missili per colpire l'AmericaWashington, 25 feb. (askanews) - Donald Trump rilancia l'allarme sull'Iran e promette una linea dura. Nel discorso sullo Stato dell'Unione, il presidente americano afferma che Teheran starebbe svilupp ... quotidiano.net

Trump avverte l’Iran: Sto valutando un attacco limitato. Teheran: Bozza di accordo pronta entro 2 o 3 giorniIl presidente USA sta considerando un'operazione militare contro l'Iran per forzare un accordo sul nucleare. Teheran promette una bozza entro 3 giorni ... ilfattoquotidiano.it

