Alluvioni | prorogati i fondi per l’autonoma sistemazione delle famiglie

Sono state prorogate le risorse destinate all'autonoma sistemazione delle famiglie colpite da recenti alluvioni. Il nuovo provvedimento riguarda alcune province specifiche, che sono state indicate nel decreto. I contributi sono destinati alle famiglie che hanno subito danni e che, a causa dell’emergenza, necessitano di un alloggio temporaneo. Le coperture finanziarie vengono così prolungate per permettere alle famiglie di ottenere un aiuto nel periodo di emergenza.

? Domande chiave Quali province specifiche sono incluse nel nuovo provvedimento di proroga?. Chi ha diritto a ricevere i contributi per l'alloggio temporaneo?. Perché i sussidi devono essere estesi dopo tre anni dall'evento?. Come influirà questa decisione sulla velocità della ricostruzione strutturale?.? In Breve Ordinanza 582026 estende i sussidi per le province di Reggio-Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini.. Contributi destinati a nuclei con abitazioni distrutte o inagibili dopo le piogge del 1° maggio 2023.. Proroga garantisce continuità economica per la transizione post-alluvione iniziata oltre tre anni fa.. Il Commissario straordinario alla ricostruzione per i territori di Emilia-Romagna, Toscana e Marche ha disposto il 2 aprile 2026 una nuova proroga dei fondi destinati all’autonoma sistemazione. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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