Ponti sul Po prorogati i termini per i lavori | Evitato il rischio di perdere i fondi

I termini per l’affidamento dei lavori di manutenzione o sostituzione dei ponti sul Po sono stati prorogati nuovamente. La decisione riguarda un finanziamento inserito in legge di bilancio nel 2019 tramite un emendamento. Questa proroga è stata necessaria per evitare la perdita delle risorse disponibili e assicurare che i lavori possano essere completati senza rischi di revoca dei fondi.

“I termini per l’affidamento dei lavori di manutenzione o sostituzione dei ponti del Po, oggetto di un finanziamento inserito con un mio emendamento nella legge di bilancio 2019, sono stati prorogati ancora una volta: un passaggio necessario per evitare di perdere risorse fondamentali e garantire.🔗 Leggi su Parmatoday.it Notizie correlate Amianto, prorogati i termini per i contributi a Martina FrancaTarantini Time QuotidianoL’Amministrazione Comunale di Martina Franca ha prorogato i termini per la presentazione delle domande relative agli... Macchine agricole, prorogati i termini per la revisione: «Riguarda 2 milioni di trattori»La proroga dei termini per la revisione delle macchine agricole approvata nell’ambito del decreto Milleproroghe interessa di fatto circa 2 milioni di... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Ponti sul Po, concessa la proroga: tre mesi in più per evitare lo stop ai lavori; FI - FORZA ITALIA * SENATO: PONTI SUL PO, ROSSO (FI): APPROVATO IL MIO EMENDAMENTO DI PROROGA AL 30 SETTEMBRE 2026. SALVI FINANZIAMENTI E INFRASTRUTTURE STRATEGICHE; Il Senato approva il Decreto Ponte: l’Italia accelera sulle grandi opere e sul collegamento dello Stretto; Il Ponte sullo Stretto è sempre più vicino: il Senato approva il Decreto, tante opere per modernizzare l’Italia. Ponti sul Po, prorogati i termini per i lavori: Evitato il rischio di perdere i fondiCavandoli (Lega): Tre mesi in più grazie a un emendamento. Ora serve accelerare per completare interventi strategici per il territorio ... parmatoday.it Ponti sul Po da mettere in sicurezza, salvati i finanziamentiApprovato all'unanimità l'emendamento di proroga per adeguarli ai carichi e ai flussi di traffico attuali. Il provvedimento riguarda solo nel torinese il Ponte Preti, il ponte di Castiglione e quello ... rainews.it Sora adesso: continua la bellissima iniziativa della "passeggiata dei sette ponti", terza tappa - facebook.com facebook