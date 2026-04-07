L’amministrazione comunale di Orvieto ha annunciato l’avvio dei lavori per la sistemazione di quattro passerelle pedonali. Le strutture, situate lungo corsi d’acqua in diverse zone della città, sono state chiuse o rimosse nel corso degli anni. Dopo un periodo di inattività, si procederà con il ripristino delle passerelle situate nelle aree di Orvieto scalo, Sferracavallo e Ciconia.

ORVIETO Dopo tanto tempo di abbandono finalmente l’amministrazione comunale annuncia un futuro intervento per sistemare le quattro passerelle pedonali su altrettanti corsi d’acqua ad Orvieto scalo, Sferracavallo e Ciconia che sono fuori uso o sono state rimosse. La sindaca Roberta Tardani specifica che si tratta di strutture datate che nel tempo hanno evidenziato criticità e la necessità di interventi anche radicali "che, come amministrazione, abbiamo deciso di mettere in campo con importanti investimenti-dice-, ad Orvieto Scalo ci sono due passerelle importanti chiuse per motivi di sicurezza: quella del giardino del Fosso dell’Abbadia e quella dell’area spettacoli viaggianti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Al via la sistemazione delle 4 passerelle

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