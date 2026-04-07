Al via la sistemazione delle 4 passerelle
L’amministrazione comunale di Orvieto ha annunciato l’avvio dei lavori per la sistemazione di quattro passerelle pedonali. Le strutture, situate lungo corsi d’acqua in diverse zone della città, sono state chiuse o rimosse nel corso degli anni. Dopo un periodo di inattività, si procederà con il ripristino delle passerelle situate nelle aree di Orvieto scalo, Sferracavallo e Ciconia.
ORVIETO Dopo tanto tempo di abbandono finalmente l’amministrazione comunale annuncia un futuro intervento per sistemare le quattro passerelle pedonali su altrettanti corsi d’acqua ad Orvieto scalo, Sferracavallo e Ciconia che sono fuori uso o sono state rimosse. La sindaca Roberta Tardani specifica che si tratta di strutture datate che nel tempo hanno evidenziato criticità e la necessità di interventi anche radicali "che, come amministrazione, abbiamo deciso di mettere in campo con importanti investimenti-dice-, ad Orvieto Scalo ci sono due passerelle importanti chiuse per motivi di sicurezza: quella del giardino del Fosso dell’Abbadia e quella dell’area spettacoli viaggianti. 🔗 Leggi su Lanazione.it
La Novedratese chiusa di notte a Lomazzo: stop totale al traffico per i collaudi delle passerelleChiusura totale al traffico per un tratto della Sp32 “di Novedrate” nel territorio comunale di Lomazzo.
Modelle, non solo fama e glamour: la storia delle top delle passerelle il cui destino si è rivelato drammaticamente tragicoPer restare aggiornato sui reali, le celebrity, gli show e tutte le novità dal mondo Vanity Fair, iscrivetevi alle nostre newsletter.
Berlin Oceanis – What to Expect on Penang’s Casino Cruise to Nowhere (Das Traumschiff)
Argomenti più discussi: Al via la sistemazione delle 4 passerelle; Sistemazione idraulica e riqualificazione ambientale del fiume Sabato: via ai lavori nel tratto urbano di Atripalda; Aggiudicati i lavori per la sistemazione idraulica del fiume Sabato nel tratto urbano di Atripalda.
Al via i lavori per la realizzazione della nuova passerella pedonale della stazione di TagliacozzoTagliacozzo. Al via i lavori per la realizzazione della nuova passerella pedonale della stazione di Tagliacozzo. Lo scorso 24 marzo ... marsicalive.it
TERRACINA: le risorse saranno destinate infatti alla sistemazione del palco e del proscenio, come anche alla sistemazione degli accessi e dei percorsi interni, e poi il restauro delle pavimentazioni e le opere impiantistiche. - facebook.com facebook