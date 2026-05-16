Alluvione lettera dei comitati | Pensare alla popolazione

Dopo tre anni dall’alluvione, i comitati locali hanno scritto una lettera in cui chiedono di mettere al centro le esigenze della popolazione. La richiesta arriva in un momento in cui si discute di interventi e di progetti per il territorio, ma senza ancora aver raggiunto risultati concreti. La lettera invita a concentrarsi sulle necessità delle persone che vivono ogni giorno in zone colpite dall’evento naturale. Non si tratta di fare bilanci, ma di pianificare azioni future.

"A distanza di tre anni, non è tempo di consuntivi, ma è sicuramente tempo di analisi e di previsioni per il futuro". Così inizia la lettera che i comitati faentini degli alluvionati hanno vergato a tre anni dal dramma del 16 e 17 maggio 2023, lo spartiacque della storia cittadina. "I Comitati, come rappresentanti di fatto di cittadini, non dimenticano quanto vissuto a partire dal maggio 2023. Non dimenticano non solo per riconoscimento del travaglio e del dolore di una gran parte della popolazione, che ha vissuto esperienze difficili sotto tutti i profili, ma anche come monito per tutti ad adoperarsi perché la probabilità del ripetersi di tragedie come quella vissuta sia ridotta al minimo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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