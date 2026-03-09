Lettera dei comitati pendolari della Vesuviana alla Regione | Fate presto

I comitati pendolari della Vesuviana hanno scritto una lettera aperta alla Regione, chiedendo di intervenire rapidamente. Nel documento, richiedono azioni concrete per migliorare il servizio di trasporto e sottolineano l’urgenza di interventi immediati. La richiesta arriva dopo mesi di attese e problemi nelle corse, con i pendolari che chiedono risposte chiare e interventi tempestivi.

Tempo di lettura: 2 minuti "Fare presto!". È il titolo di una lettera aperta inviata alla Commissione Europea, al Ministero delle Finanze, alla procura generale della Corte dei Conti, al prefetto di Napoli, al presidente della Regione Campania e all'assessore regionale ai trasporti dai rappresentanti dei comitati che difendono i pendolari delle linee vesuviane di Eav. A firmare la missiva sono Enzo Ciniglio, portavoce del gruppo Facebook "No al taglio dei treni della Circumvesuviana"; Salvatore Ferraro, portavoce del gruppo social Circumvesuviana-Eav; Marcello Fabbrocini, presidente del comitato civico Cifariello-Ottaviano; Salvatore Alaia, presidente del comitato civico E(a)vitiamolo di Sperone.