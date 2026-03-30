Il bilancio a un anno dall’alluvione Lettera di protesta dei residenti | Il rischio per noi resta alto

Da lanazione.it 30 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A un anno dall’alluvione che ha colpito la zona, i residenti inviano una lettera di protesta, sottolineando che il rischio rimane elevato nonostante il tempo trascorso. Il bilancio di quest’ultimo anno evidenzia come il territorio continui a mostrare segni di vulnerabilità, senza evidenze di interventi concreti per ridurre il pericolo. La situazione rimane al centro di attenzione tra cittadini e autorità locali.

Empoli, 30 marzo 2026 – “Dodici mesi sono un tempo sufficiente per passare dall’emergenza alla pianificazione, eppure il territorio resta fragile”. Lo sostengono gli esponenti del gruppo “Alluvionati 14 marzo“, in una lettera diretta all’amministrazione a un anno dall’alluvione in cui si chiedono risposte e si sottolineano criticità. "I dati del Consorzio Lamma sembrerebbero confermare un’anomalia che punta il dito contro le infrastrutture: la quantità di acqua piovuta su Ponzano risulterebbe minore di quella delle frazioni circostanti – la loro posizione – ma nonostante Ponzano abbia registrato il valore di pioggia inferiore, ha subìto i danni più devastanti”. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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