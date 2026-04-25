Una raccolta di fondi dedicata ai neonati prematuri ha visto la donazione di 1.500 euro da parte di un gruppo noto come la Banda del Fumo Bianco all'associazione Nati Prima, che opera a Ferrara. I soldi saranno utilizzati per supportare l’assistenza ai piccoli nati prima del termine presso l’ospedale di Cona. L’iniziativa si inserisce in un progetto di solidarietà legato al mondo dei motori.

? Cosa sapere La Banda del Fumo Bianco dona 1.500 euro all'associazione Nati Prima a Ferrara.. I fondi sosterranno l'assistenza ai neonati prematuri presso l'ospedale di Cona.. La quarta edizione del raduno nazionale A Ferrara in Ciao si è conclusa con una donazione di 1.500 euro destinata all’associazione Nati Prima, dopo l’incontro degli appassionati giunti da Roma, Udine e Lecco. L’iniziativa, nata dalla volontà dell’associazione La Banda del Fumo Bianco, ha trasformato la passione per i motori in un atto di solidarietà concreta verso il supporto dei neonati prematuri e delle loro famiglie. Il percorso che ha portato alla raccolta fondi è stato strutturato attraverso le quote di iscrizione e la vendita dei biglietti della lotteria organizzata durante l’evento.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Motori e solidarietà: 1.500 euro per i piccoli nati prematuri

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