Raduno nazionale di ' Ciao' raccolti 1.500 euro per il sostegno ai bambini nati prematuri

Si è conclusa a Ferrara la quarta edizione di ‘A Ferrara in Ciao’, un raduno nazionale dedicato agli appassionati. L’evento ha visto la partecipazione di persone provenienti da varie regioni italiane, tra cui Roma, Udine e Lecco. Durante la giornata sono state raccolte 1.500 euro, destinati al sostegno dei bambini nati prematuri. La manifestazione si è svolta con finalità sociali e ha coinvolto numerosi partecipanti.

Si è conclusa con una donazione di 1.500 euro la quarta edizione di ‘A Ferrara in Ciao’, il raduno nazionale con finalità sociali che ha visto la partecipazione di numerosi appassionati provenienti da diverse zone d’Italia, tra cui Roma, Udine e Lecco.Iscriviti al canale WhatsApp di.🔗 Leggi su Ferraratoday.it Notizie correlate Leggi anche: Da tutta Italia a Ferrara in Ciao: in città il raduno nazionale per sostenere i bimbi 'Nati prima' Con Colibrì il follow-up dei bambini nati prematuriGrazie a una donazione di 36mila euro dell’Associazione Colibrì, la Neonatologia rafforza il percorso per accompagnare i piccoli pazienti e le loro... Panoramica sull’argomento Si parla di: Bella Ciao! Resistenza e Liberazione Letture, racconti e testimonianze a 80 anni dal primo voto libero a Ortona. Ferrara in Ciao: l'evento solidale nazionale torna in città, tra motori e sostegno ai bambini fragiliSono previsti arrivi da Roma, Udine e Lecco. Tutti in Ciao. Tutti con la volontà di rendersi protagonisti di un gesto di generosità. La città è pronta ad accogliere il quarto raduno nazionale di A Fe ... cronacacomune.it Tutti pazzi per i mitici Ciao. Oltre cento appassionati al raduno dei motoriniUn successo la manifestazione organizzata da ’La Banda del Fumo Bianco’, alla sua quarta edizione. L’obiettivo era quello di percorrere 35 chilometri . ilrestodelcarlino.it