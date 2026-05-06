Due calciatori della Juventus, Thuram e Yildiz, sono tornati ad allenarsi con il gruppo e potranno essere convocati per la partita contro il Lecce. Entrambi avevano subito infortuni precedenti e la loro presenza viene confermata in vista della prossima trasferta. La squadra si prepara alla gara senza ulteriori problemi fisici noti tra i giocatori in rosa. La trasferta si terrà nel fine settimana.

di Francesco Spagnolo Infortunati Juve, buone notizie per Luciano Spalletti. Thuram e Yildiz sono rientrati regolarmente in gruppo e saranno a disposizione per Lecce. La situazione in casa bianconera sembra finalmente volgere verso un periodo di maggiore serenità. Dopo settimane caratterizzate da rotazioni limitate e scelte quasi obbligate, il bollettino medico della Continassa regala un sospiro di sollievo a Spalletti. Al termine dell’ultima sessione di allenamento mattutino, è emerso chiaramente che l’emergenza legata agli infortunati della Juve sta rientrando, permettendo allo staff tecnico di preparare la sfida contro il Lecce con quasi tutto l’organico a disposizione.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Infortunati Juve, come stanno Thuram e Yildiz? Cosa filtra dalla Continassa in vista della trasferta di Lecce

Notizie correlate

Infortunati Juve, come stanno Thuram e Yildiz? Cosa filtra in vista della sfida di domani contro il Bologna. Gli aggiornamentidi Marco BaridonInfortunati Juve, come stanno Thuram e Yildiz? Entrambi oggi si sono allenati con il gruppo.

Infortunati Juve, ecco come stanno Yildiz e Thuram dopo l’allenamento odierno. Le ultimissime dalla Continassadi Marco BaridonInfortunati Juve, ecco quali sono le condizioni di Yildiz e Thuram dopo l’allenamento di oggi.

Tutti gli aggiornamenti

Temi più discussi: Yildiz, Thuram, Vlahovic e Holm: chi recupera per Milan-Juventus? Le condizioni degli infortunati bianconeri e i dubbi di Spalletti; Juventus, il punto sugli infortunati: Thuram a parte, out solo Milik e Cabal; Le ultime sugli infortunati in casa Juve: Thuram lavora a parte, Yildiz parzialmente in gruppo; Juventus, tra infortuni e scelte: le mosse di Spalletti.

Infortunati Juve, arrivano segnali confortanti da Vlahovic e Yildiz dopo la sessione odierna: le ultimissime dalla ContinassaInfortunati Juve, arrivano segnali confortanti da Vlahovic e Yildiz dopo la sessione odierna: le ultimissime dalla Continassa ... juventusnews24.com

Infortunati Juve: le ultime sulle condizioni fisiche di Yildiz, Vlahovic e Thuram in vista del match di domenica con l’Hellas VeronaInfortunati Juve: le ultime sulle condizioni fisiche di Yildiz, Vlahovic e Thuram in vista del match di domenica con l'Hellas Verona ... juventusnews24.com

Arrivano novità sulla sugli infortunati in casa Juve. Nell'allenamento odierno, gli unici a lavorare a parte sono stati Yildiz e Vlahovic. - facebook.com facebook

Le ultime sugli infortunati in casa #Juve: #Thuram lavora a parte, #Yildiz parzialmente in gruppo x.com