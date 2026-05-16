Allegri per il Genoa | ordine e pazienza per gestire la delusione

L'allenatore del Genoa ha sottolineato l'importanza di mantenere ordine e pazienza dopo le recenti delusioni in campionato. La squadra si prepara ad affrontare le prossime partite senza Ricci, il cui infortunio ha sollevato dubbi sulla scelta del sostituto e sulla strategia tattica da adottare. La presenza o meno di Ricci in campo influirà sulle decisioni del tecnico, che dovrà valutare le alternative per compensare l'assenza. La squadra continua ad allenarsi con attenzione, aspettando indicazioni su chi prenderà il suo posto.

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