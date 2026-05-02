Il direttivo dell’Ordine TSRM PSTRP ha annunciato una nuova delega a Venturo, incaricato di coordinare le 18 aree di competenza. Sono stati nominati i responsabili delle singole deleghe, ognuno con il compito di occuparsi di specifiche professioni sanitarie. La riorganizzazione mira a rinnovare la gestione delle diverse aree, con un focus sulla distribuzione delle responsabilità tra i vari referenti.

? Cosa scoprirai Chi sono i nuovi responsabili delle deleghe per le 18 aree?. Come cambierà la gestione quotidiana delle 18 diverse professioni sanitarie?. Quali compiti specifici riceveranno i membri del direttivo per la formazione?. Perché la nuova strategia di Venturo punta sulla leadership diffusa?.? In Breve Lione gestisce rapporti istituzionali mentre Rota e Redavide curano i consigli territoriali. Licciardi presiede l'ufficio presidenza e collabora con Dicunto contro l'abusivismo. Mancuso mantiene la responsabilità delle iscrizioni e Russo la trasparenza e anticorruzione. Redavide e Licciardi coordinano formazione e comunicazione per le 18 professioni coinvolte.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ordine TSRM PSTRP: Venturo delega il direttivo per gestire le 18 aree

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