L'allenatore del Milan ha commentato come la qualificazione in Champions League possa influenzare il mercato, stimando un incremento di circa 100 milioni di euro. Ha inoltre sottolineato che, a partire da ora, il focus non è più sui sistemi di gioco, ma sui risultati delle partite. La sua dichiarazione è arrivata durante la conferenza stampa in vista della sfida contro il Sassuolo, in programma nel pomeriggio di domani.

Max Allegri, allenatore del Milan, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Sassuolo-Milan, che verrà disputata domani alle 15. La conferenza di Max Allegri. Sul 3-5-2 ha detto che come sistema penalizza Pulisic? Questo può influenzare il suo futuro nel Milan? “ Pulisic è un giocatore molto importante, difficile trovare uno come lui. Nelle ultime partite gli è mancato un po’ il gol, ma ha fatto bene. Ora serve sacrificarsi per la squadra. Ora non contano sistemi o chi gioca, serve l’atteggiamento giusto per arrivare al risultato”. Al momento siete la miglior difesa, ma evidentemente non eravate il miglior attacco. Cosa ne pensa? “Sono dati, dal 2010 al 2026 solo in un caso, credo, non abbia vinto la miglior difesa, cioè la Juve di Sarri.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Allegri: “La qualificazione in Champions sposta di 100 milioni il mercato. E ora non contano più i sistemi di gioco, serve il risultato”

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Allegri tra Sassuolo-Milan e la Champions League: "Il raggiungimento sposta di 100 milioni il mercato" x.com