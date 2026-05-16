Il tecnico della squadra rossonera ha confermato che il centrocampista dovrebbe essere disponibile per la partita contro il Genoa, aggiungendo che sarà necessaria una prestazione attenta e concentrata. Ha anche riferito di aver espresso le proprie considerazioni al presidente della società riguardo alla formazione e alle strategie da adottare. La sfida, valida per la penultima giornata di Serie A, si presenta come un'occasione decisiva per la qualificazione alla prossima Champions League.

"Se ho fatto tutto il possibile in stagione? Un conto sono gli errori, che li fanno tutti, io per primo. Un conto è la serietà e la professionalità che mettiamo a disposizione del club". "Domani bisogna fare una partita di grande compattezza, bisogna portarla dalla nostra parte. Bisogna fare meglio come squadra nella fase difensiva. Corriamo e cerchiamo di pensare il meno possibile". "Il Milan viene sempre prima di tutto, tutti noi siamo di passaggio. Chi passa deve lavorare per lasciare qualcosa di importante, fare ottime stagioni con professionalità". "Ho un gruppo di ragazzi seri, ci tengono molto all’obiettivo. Stanno soffrendo perché hanno buttato via punti ma non c’è da pensare a quello che è successo". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Allegri: "Modric col Genoa ci sarà, servirà una gara seria. Ho detto la mia a Cardinale"

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