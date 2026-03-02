Salvini a Orio per il cantiere del treno | Ho sollecitato le imprese i ritardi non ci piacciono Se servirà sarà lo Stato a coprire i costi

Il ministro delle Infrastrutture ha visitato il cantiere del treno a Orio al Serio, dove ha dichiarato di aver sollecitato le imprese e di non tollerare ritardi. Ha aggiunto che, se necessario, lo Stato coprirà i costi per rispettare le scadenze. Durante la visita, ha assicurato che tutti i lavori in corso saranno completati come previsto.

