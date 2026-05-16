Allegri | Modric col Genoa ci sarà servirà una gara seria Ho detto la mia a Cardinale Tare

Il tecnico della squadra di calcio ha confermato che il centrocampista sarà disponibile per la partita contro il Genoa, sottolineando la necessità di una prestazione impegnativa. Ha anche riferito di aver comunicato le sue opinioni ai dirigenti della società riguardo alle decisioni da prendere in vista delle ultime gare di campionato. La partita rappresenta un momento cruciale in vista dell'obiettivo di qualificazione alla Champions League, con la squadra che si prepara alla penultima giornata di Serie A.

I milanisti, di questi tempi, si dividono in due categorie: chi guarda il campo (la qualificazione alla Champions come priorità) e chi è più appassionato di strategie societarie per la prossima stagione. La conferenza di Allegri alla vigilia di Genoa-Milan vive sospesa tra questi due mondi. Max vorrebbe parlare solo della partita ma il momento societario è troppo particolare. Come da suo desiderio, prima il Genoa, con due novità. Parla Max: “Una notizia positiva è che Modric è a disposizione, ha provato la maschera e si è allenato con la squadra. Domani vediamo chi giocherà. Ricci invece ha avuto una distorsione alla caviglia, viene con noi e domani mattina vediamo come sta”. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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