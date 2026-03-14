L’allenatore del Milan ha tenuto una conferenza stampa alla vigilia della partita contro la Lazio, durante la quale ha risposto alle domande sulla possibilità di vincere lo scudetto e ha fornito aggiornamenti sulle condizioni di Pulisic e Gimenez. Ha spiegato come sta la squadra in vista dell’impegno imminente e ha commentato alcuni aspetti relativi alla forma dei giocatori.

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© Calcionews24.com - Milan, Allegri in conferenza stampa alla vigilia della Lazio: «Credere allo scudetto? Rispondo così, ecco come stanno Pulisic e Gimenez»

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