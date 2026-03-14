Milan Allegri in conferenza stampa alla vigilia della Lazio | Credere allo scudetto? Rispondo così ecco come stanno Pulisic e Gimenez

Da calcionews24.com 14 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’allenatore del Milan ha tenuto una conferenza stampa alla vigilia della partita contro la Lazio, durante la quale ha risposto alle domande sulla possibilità di vincere lo scudetto e ha fornito aggiornamenti sulle condizioni di Pulisic e Gimenez. Ha spiegato come sta la squadra in vista dell’impegno imminente e ha commentato alcuni aspetti relativi alla forma dei giocatori.

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