Allegri dribbla il diktat di Cardinale sulla Champions | Fallimento? Nell’arco dell’anno ottieni quello che meriti
L'allenatore ha commentato le aspettative in vista della partita contro il Genoa, prevista per domani alle 12. Ha spiegato che, dopo aver trascorso due terzi della stagione con buoni risultati, è normale sentirsi delusi se il percorso si interrompe o non si raggiungono gli obiettivi prefissati. Ha inoltre commentato le recenti dichiarazioni del presidente riguardo alla Champions, affermando che il fallimento si valuta sulla base dei risultati finali e non in modo anticipato.
Allegri ha parlato alla vigilia di Genoa-Milan, che si giocherà domani alle 12. Ecco le sue parole in conferenza stampa: “Quando fai due terzi della stagione molto bene è normale che ci sia delusione. Abbiamo ancora in ballo la Champions, domani ci giochiamo questa gara a Genova. Dovremo essere bravi facendo una gara seria con ordine. La squadra ha lavorato bene, i ragazzi in ritiro si sono anche riposati. E servirà anche un po’ di fortuna” Le parole di Massimiliano Allegri. Gioca Modric domani? “Questa è una notizia positiva, Luka è a disposizione. Si è allenato con la squadra dopo due settimane, ha provato la maschera ed è a disposizione. Domani verrà con noi. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
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