L'allenatore ha commentato le aspettative in vista della partita contro il Genoa, prevista per domani alle 12. Ha spiegato che, dopo aver trascorso due terzi della stagione con buoni risultati, è normale sentirsi delusi se il percorso si interrompe o non si raggiungono gli obiettivi prefissati. Ha inoltre commentato le recenti dichiarazioni del presidente riguardo alla Champions, affermando che il fallimento si valuta sulla base dei risultati finali e non in modo anticipato.

Allegri ha parlato alla vigilia di Genoa-Milan, che si giocherà domani alle 12. Ecco le sue parole in conferenza stampa: “Quando fai due terzi della stagione molto bene è normale che ci sia delusione. Abbiamo ancora in ballo la Champions, domani ci giochiamo questa gara a Genova. Dovremo essere bravi facendo una gara seria con ordine. La squadra ha lavorato bene, i ragazzi in ritiro si sono anche riposati. E servirà anche un po’ di fortuna” Le parole di Massimiliano Allegri. Gioca Modric domani? “Questa è una notizia positiva, Luka è a disposizione. Si è allenato con la squadra dopo due settimane, ha provato la maschera ed è a disposizione. Domani verrà con noi. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Allegri dribbla il diktat di Cardinale sulla Champions: “Fallimento? Nell’arco dell’anno ottieni quello che meriti”

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