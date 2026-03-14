L'allenatore di una squadra di calcio ha dichiarato che per ottenere lo scudetto è necessario che l'Inter perda partite e che la sua squadra continui a vincere. In un'intervista a Carnago, ha affermato che altre cinque vittorie sarebbero sufficienti per qualificarsi in Champions League. Non sono stati fatti altri commenti o considerazioni sulle ragioni di questa strategia.

"Rimontare l'Inter? Loro dovrebbero perdere dei punti e noi vincere tante gare." CARNAGO (VARESE) - "Rimonta scudetto? C'è un solo modo: l'Inter deve perdere le partite e noi dobbiamo vincerle. Tutto il resto sono chiacchiere, alla fine i fatti diranno se noi siamo stati bravi a vincere tante partite e se loro hanno perso punti". Essere passati da -10 a -7 per Massimiliano Allegri cambia poco: l'occhio del tecnico rossonero più che sull'Inter davanti è su chi sta dietro e contende al Milan un posto nella prossima Champions. "Dopo la partita i ragazzi erano tutti contenti per aver vinto il derby e aver preso tre punti... 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Allegri dribbla lo scudetto "Altre 5 vittorie per andare in Champions"

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