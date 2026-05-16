Allarme a Masiano | cercato un coccodrillo nel laghetto di un vivaio

A Masiano si è diffusa la notizia di un coccodrillo nel laghetto di un vivaio, portando sul posto i veterinari dello zoo per effettuare i primi sopralluoghi. Durante le verifiche, i veterinari hanno esaminato il laghetto e le aree circostanti, senza trovare tracce dell’animale. Nel frattempo, i Carabinieri hanno delimitato l’area del vivaio per limitare l’accesso e garantire la sicurezza, impedendo l’ingresso di persone e mantenendo sotto controllo la zona interessata.

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? Punti chiave Cosa hanno trovato i veterinari dello Zoo durante i primi sopralluoghi?. Come sono riusciti i Carabinieri a isolare l'area del vivaio?. Perché questo avvistamento ricorda il mistero della pantera nera pistoiese?. Quali prove cercano gli esperti per confermare la presenza del rettile?.? In Breve Carabinieri forestali, Vigili del Fuoco e veterinari dello Zoo di Pistoia coordinano i soccorsi.. Sopralluoghi iniziali nel laghetto di Masiano non hanno rilevato tracce del rettile.. L'episodio richiama il precedente storico della ricerca di una pantera nera nel pistoiese.. Le autorità mantengono chiuso l'accesso al vivaio per prevenire fughe verso l'esterno. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Allarme a Masiano: cercato un coccodrillo nel laghetto di un vivaio ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Pistoia, “c’è un coccodrillo nel laghetto”: scattate le ricerche ”C’è un coccodrillo nel laghetto”: scattano emergenza e ricerche nella zonaPistoia, 16 maggio 2026 – L’avvistamento di quello che sembrava a tutti gli effetti un coccodrillo ha fatto scattare le ricerche nei dintorni di...