Impruneta alla scuola Le Rose nasce l' aula all' aperto

A Impruneta, presso la scuola Le Rose, è stata inaugurata una nuova aula all'aperto. L'iniziativa prevede l'utilizzo di tende degli indiani come spazio di apprendimento, sostituendo le classi tradizionali con strutture temporanee. La scuola ha deciso di utilizzare questa soluzione per favorire attività educative all'aperto e migliorare l'ambiente scolastico. L'apertura dell'aula è stata comunicata ufficialmente nelle scorse ore.

Firenze, 7 maggio 2026 - Impruneta, dagli orti didattici alle tende degli indiani: alla scuola Le Rose nasce l'aula all'aperto Il giardino di primaria e infanzia, gestite dalla cooperativa Il Girasole, si arricchisce con arredi naturali, aiuole di ortaggi, alberi da frutto: lo spazio è stato coprogettato da insegnanti, genitori con l’aiuto del pedagogista Di Pietro e sarà inaugurato domani 8 maggio con una festa aperta alla cittadinanza. Tavoli e sedute naturali, aiuole inclusive con ortaggi e fiori, una tenda da indiani e un bosco di piante spontanee per studiare la natura, una cucina da campo, un percorso di tronchi. Sono i nuovi “arredi”...🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Impruneta, alla scuola Le Rose nasce l'aula all'aperto Florence Walking Tour 4K | Ponte Vecchio, Piazza della Signoria & Mercato Centrale Firenze Notizie correlate Giornalismo e turismo protagonisti alla settimana dello studente: alla scuola Dalla Chiesa nasce il giornale della cogestioneDurante i tre giorni, gli studenti hanno appreso le basi fondamentali della costruzione di un articolo di giornale, dall’organizzazione delle... Il parco zoo di Falconara diventa un'aula a cielo aperto: al via il progetto con le scuole primarieFALCONARA - Il Parco Zoo Falconara si conferma un’aula a cielo aperto e avvia una nuova collaborazione con le scuole primarie del territorio. Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: Scuola San Lorenzo Le Rose: Festa di inaugurazione del giardino; Un’aula sotto il cielo; Nuove pavimentazioni antitrauma nelle aree scolastiche di Impruneta; Laboratori Genitori e Bambini in Cucina ad Impruneta. Impruneta, alla scuola Le Rose nasce l'aula all'apertoIl giardino di primaria e infanzia, gestite dalla cooperativa Il Girasole, si arricchisce con arredi naturali, aiuole di ortaggi, alberi da frutto: lo spazio è stato coprogettato da insegnanti, genito ... lanazione.it Weekend culturale a Impruneta, tra incontri, teatro e narrativa: c’è anche Marco Vichi. Impruneta dedica l'8-10 maggio a tre eventi culturali tra teatro, narrativa e dialoghi con gli autori, valorizzando associazioni, luoghi e iniziative del territorio. LEGGI S - facebook.com facebook Impruneta, la mostra “Ororosso” racconta la comunità degli artigiani ceramisti x.com