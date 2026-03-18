Lezioni di sicurezza alla scuola primaria

In una scuola primaria, sono state avviate lezioni di sicurezza rivolte agli studenti. Le attività sono state organizzate per insegnare ai bambini come comportarsi in situazioni di emergenza e prevenire rischi quotidiani. Le insegnanti e il personale scolastico hanno coinvolto i piccoli in esercitazioni pratiche e spiegazioni mirate, con l’obiettivo di integrare la cultura della sicurezza nel percorso formativo.

Educare alla sicurezza fin dai banchi di scuola. Non come tema occasionale, ma come parte integrante della formazione dei più giovani. È questa la sfida raccolta dall’istituto comprensivo "N. Badaloni" di Recanati, protagonista di un progetto innovativo che porta i concetti della prevenzione direttamente nelle classi della scuola primaria. L’iniziativa prende forma dopo l’entrata in vigore della legge del 17 febbraio 2025, che ha inserito la sicurezza sul lavoro nell’ambito dell’ educazione civica, e rappresenta una delle prime esperienze strutturate in Italia su questo fronte. A ideare il percorso è stata la dottoressa Diana Concetti, tecnico della prevenzione, che ha tradotto contenuti complessi in un linguaggio adatto ai bambini, dimostrando come anche i più piccoli possano acquisire consapevolezza su rischi e comportamenti corretti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Lezioni di sicurezza alla scuola primaria Articoli correlati "Sicurezza a rischio davanti alla scuola primaria"Sosta selvaggia, divieti di transito ignorati e, soprattutto, l’assenza dei volontari che fino a poco tempo fa garantivano la sicurezza dei piccoli... Karate a scuola: 80 alunni della scuola primaria di Sant’Angelo a lezioni di disciplina e movimento con il BudokanSi è concluso con successo il progetto di Karate dedicato alla scuola primaria "Moretti" di Sant'Angelo di Gatteo. Educare alla strada | Sicurezza stradale per bambini Aggiornamenti e notizie su Lezioni di sicurezza alla scuola... Temi più discussi: Lezioni di sicurezza alla scuola primaria; Il Consiglio regionale finanzia mille corsi di guida sicura; Confesercenti Arezzo: partecipazione ed interesse per il corso Donna in Sicurezza; Studenti a lezione di sicurezza insieme alla polizia stradale. Lezioni di sicurezza alla scuola primariaEducare alla sicurezza fin dai banchi di scuola. Non come tema occasionale, ma come parte integrante della formazione dei ... msn.com Oltre 950 studenti cesenati a lezione di sicurezza e primo soccorsoNelle scuole i progetti dell’Ausl Romagna per insegnare ai ragazzi come prevenire i rischi e intervenire nelle emergenze ... forli24ore.it L’appuntamento fa parte di "Lezioni di Poesia", un ciclo di incontri che intende proporre analisi e riflessioni sui grandi protagonisti della poesia italiana e internazionale. “Lezioni di Poesia” è realizzato dalla Fondazione Corriere della Sera con il contributo di In - facebook.com facebook