Alla Clinica di riabilitazione toscana la nuova tecnologia a servizio dell’emiplegia

In una clinica di riabilitazione toscana è stata adottata una nuova tecnologia chiamata Intensive Visual Simulation. Questa permette ai pazienti con emiplegia di vedere l’arto sano e funzionante tramite uno schermo, aiutandoli a concentrarsi sul movimento corretto dell’altro arto. La tecnologia si integra con i programmi di terapia, offrendo un supporto visivo durante gli esercizi di riabilitazione. L’obiettivo è migliorare la coordinazione e la mobilità dei pazienti attraverso questa innovazione.

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