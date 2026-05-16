Alla Clinica di riabilitazione toscana la nuova tecnologia a servizio dell’emiplegia
In una clinica di riabilitazione toscana è stata adottata una nuova tecnologia chiamata Intensive Visual Simulation. Questa permette ai pazienti con emiplegia di vedere l’arto sano e funzionante tramite uno schermo, aiutandoli a concentrarsi sul movimento corretto dell’altro arto. La tecnologia si integra con i programmi di terapia, offrendo un supporto visivo durante gli esercizi di riabilitazione. L’obiettivo è migliorare la coordinazione e la mobilità dei pazienti attraverso questa innovazione.
Una nuova tecnologia in Clinica Riabilitazione Toscana. L’Intensive Visual Simulation consente al paziente emiplegico di visualizzare il proprio arto sano e funzionale per concentrarsi nell’esecuzione del corretto movimento dell’arto. Una tecnologia la cui applicazione in Crt è stata possibile. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
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