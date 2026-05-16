Alla chiesa di San Paolo l’ultimo addio al piccolo Giulio | Un percorso luminoso

Alla chiesa di San Paolo si è tenuto l’ultimo saluto al piccolo Giulio, con una cerimonia che ha visto numerosi presenti. Davanti all’uscita dalla parrocchia San Giovanni Apostolo, i compagni di scuola hanno formato un corridoio con candele accese e rose bianche in mano, simboli di innocenza. Centinaia di lumini sono stati posizionati lungo i marciapiedi per accompagnare il bambino nel suo ultimo viaggio. La cerimonia si è svolta in un’atmosfera di silenzio e rispetto.

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Bergamo. Una moltitudine di piccoli lumini accesi per accompagnare Giulio nel suo ultimo viaggio. All’uscita dalla parrocchia San Giovanni apostolo, i compagni di scuola hanno formato un lungo corridoio di luce stringendo tra le mani una candela e una rosa bianca, simbolo di purezza e innocenza. In quel silenzio carico di dolore, tra gli abbracci ai genitori Giovanni e Loredana e le lacrime di amici, insegnanti e familiari, Bergamo si è fermata per salutare Giulio Lovera, il bambino di 9 anni morto dopo essere stato travolto mercoledì pomeriggio in piazzale Risorgimento. I funerali sono stati celebrati nel pomeriggio di sabato all’interno della chiesa del quartiere di San Paolo, gremita di persone, dove il piccolo viveva con la famiglia. 🔗 Leggi su Bergamonews.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Addio Ornella Vanoni, larrivo del feretro al Piccolo Teatro Grassi tra gli applausi Sullo stesso argomento Addio al piccolo Giosuè: oggi i funerali del bimbo caduto dal balcone al quartiere San PaoloSi terranno nel pomeriggio di oggi, alle 16:30, i funerali del piccolo Giosuè Caldarulo, il bambino di 7 anni morto dopo essere precipitato dal... Leggi anche: Addio Anthony, l'ultimo saluto nella chiesa di San Giustino. Aperta la camera ardente 45° dell'attentato a Giovanni Paolo II: @Pontifex si ferma a pregare in piazza San Pietro. Poi la catechesi su Maria modello della Chiesa e la nomina del nuovo arcivescovo di Benevento. #LeoneXIV #Fatima #PapaNewsLink x.com L'arcivescovo di Canterbury predica a San Paolo Dentro le Mura durante il pellegrinaggio di 4 giorni a Roma. San Paolo Dentro le Mura, la prima chiesa non cattolica costruita all'interno delle antiche mura di Roma, si sta preparando a celebrare il suo 150° an reddit Alla chiesa di San Paolo l’ultimo addio al piccolo Giulio: Un percorso luminosoBergamo. Una moltitudine di piccoli lumini accesi per accompagnare Giulio nel suo ultimo viaggio. All’uscita dalla parrocchia San Giovanni apostolo, i compagni di scuola hanno formato un lungo corrido ... bergamonews.it Sinfonie di Mozart e Brahms alla Chiesa di San Paolo entro le MuraOpera in Roma, domenica 8 giugno, nella Chiesa di San Paolo entro le Mura a Roma, presenta, la Sinfonia in Re maggiore K.385 Haffner di W.A. Mozart e la Sinfonia n. 4 op. 98 in mi minore di J. romatoday.it