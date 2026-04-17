Addio al piccolo Giosuè | oggi i funerali del bimbo caduto dal balcone al quartiere San Paolo
Oggi pomeriggio si svolgono i funerali di Giosuè Caldarulo, il bambino di sette anni deceduto dopo essere precipitato dal settimo piano di una palazzina in via Leotta, nel quartiere San Paolo. La cerimonia è prevista alle 16:30 e si terrà nella chiesa del quartiere. La morte del piccolo è avvenuta in circostanze ancora da chiarire.
Si terranno nel pomeriggio di oggi, alle 16:30, i funerali del piccolo Giosuè Caldarulo, il bambino di 7 anni morto dopo essere precipitato dal settimo piano di una palazzina popolare di via Leotta, nel quartiere San Paolo.La cerimonia si svolgerà nella chiesa della Divina Provvidenza, dove.🔗 Leggi su Baritoday.it
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