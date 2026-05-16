All of a Sudden l recensione | Hamaguchi firma un film monumentale sulla cura la morte e il bisogno umano di restare vicini
Pochissimi registi contemporanei sanno filmare il dialogo come Ryusuke Hamaguchi. In All of a Sudden presentato in Concorso a Cannes 2026 le parole diventano azione, intimità, scoperta reciproca e persino guarigione. Il regista di Drive My Car costruisce un film lunghissimo – oltre tre ore – che potrebbe sembrare quasi anti-cinematografico sulla carta: persone che parlano di cura, morte, capitalismo, malattia e fragilità umana. Eppure, scena dopo scena, Hamaguchi riesce a trasformare queste conversazioni in qualcosa di ipnotico e profondamente emotivo. Il film segue Marie-Lou, direttrice di una casa di cura parigina che adotta il metodo “Humanitude”, basato sull’empatia e sulla dignità dei pazienti, e l’incontro improvviso con Mari, una regista teatrale giapponese malata terminale. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it
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