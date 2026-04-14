Non Abbiam Bisogno di Parole é il nuovo film Netflix diretto da Luca Ribuoli e che segna l’esordio alla recitazione di Sarah Toscano. Trama. Eletta Musso è una ragazza sedicenne unica udente in una famiglia con genitori sordi, Caterina e Alessandro, e vive con loro e con il fratello Francesco. Ogni giorno aiuta la famiglia a comunicare con il mondo esterno e a gestire le attività quotidiane, assumendo un ruolo centrale nella loro vita. Una volta scoperto il suo talento per il canto, la sua insegnante Giuliana Palumbo la incoraggia a intraprendere un percorso musicale più avanzato, che la porterebbe a trasferirsi lontano da casa. Eletta deve così affrontare la difficoltà di conciliare il suo sogno con le esigenze della famiglia.🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - NON ABBIAM BISOGNO DI PAROLE: Recensione del nuovo film Netflix

Non abbiam bisogno di parole | Trailer ufficiale | Netflix

Sarah Toscano: “Mi sono innamorata del cinema e vorrei continuare”. Il debutto nel film ‘Non abbiam bisogno di parole’ su NetflixMilano, 30 marzo 2026 – Un remake del film francese 'La famiglia Belier'? Riduttivo.

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