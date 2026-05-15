All of a sudden | il cinema di Hamaguchi può salvare un mondo in rovina
Al Festival di Cannes 2026 era atteso come uno dei film più impegnativi, con una durata di quasi 200 minuti e una narrazione che prometteva di esplorare temi complessi e grandi ideali. La pellicola di Hamaguchi si preannunciava come un’opera epica, capace di affrontare questioni profonde e di grande respiro, suscitando grande interesse tra il pubblico e la critica. La sua lunga durata e il soggetto ambizioso avevano generato molte aspettative prima della proiezione.
Doveva essere il film più “impegnativo” di Cannes 2026: quasi 200 minuti per un’opera sulla carta enorme, un’epopea che poteva persino sfiorare i massimi sistemi. E invece, all’uscita dalla sala, All of a Sudden è forse il film più buono e gentile che potessimo sperare di vedere. Lungo, certo, ma mai pesante. Impegnativo, senz’altro, ma mai opprimente. Chi conosce Ryusuke Hamaguchi sa che il suo è un cinema di respiri profondi, di contemplazione e delicata estasi. In questa co-produzione francese, il regista giapponese trova i mezzi per portare in scena un adattamento che tutto poteva sembrare fuorché un film digeribile. Con la.... 🔗 Leggi su Screenworld.it
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