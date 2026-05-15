All of a sudden | il cinema di Hamaguchi può salvare un mondo in rovina

Al Festival di Cannes 2026 era atteso come uno dei film più impegnativi, con una durata di quasi 200 minuti e una narrazione che prometteva di esplorare temi complessi e grandi ideali. La pellicola di Hamaguchi si preannunciava come un’opera epica, capace di affrontare questioni profonde e di grande respiro, suscitando grande interesse tra il pubblico e la critica. La sua lunga durata e il soggetto ambizioso avevano generato molte aspettative prima della proiezione.

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