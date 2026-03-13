Alisson Juve Spalletti in prima linea per convincere il portiere brasiliano | il punto sulla possibile trattativa

Luciano Spalletti sta lavorando per convincere il portiere brasiliano Alisson a trasferirsi alla Juventus. La trattativa è al centro dell’attenzione e coinvolge diverse fonti vicine al club. Al momento, non sono stati confermati dettagli ufficiali, ma l’interesse tra le parti è evidente. La situazione rimane in evoluzione e si attendono sviluppi nelle prossime settimane.

Alisson Juve, Luciano Spalletti in prima linea per convincere il brasiliano a trasferirsi in bianconero: il punto sulla possibile trattativa. La Juve attraversa una fase di analisi profonda per tracciare la rotta verso il successo. Secondo quanto analizzato da La Gazzetta dello Sport, il club bianconero intende avviare un nuovo ciclo dotato di maggiore struttura, partendo da una revisione totale del ruolo di portiere. Michele Di Gregorio non ha pienamente convinto, mentre Mattia Perin ha manifestato in diverse occasioni l’intenzione di cambiare aria per trovare maggiore spazio da titolare. In questo contesto di incertezza, la dirigenza punta dritta verso Alisson Becker. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Alisson Juve, Spalletti in prima linea per convincere il portiere brasiliano: il punto sulla possibile trattativa Articoli correlati Alisson Juve, sfida ad un club di Serie A per il portiere ex Roma: le ultimissime sulla trattativaAlajbegovic alla Juve, i bianconeri sono sulle tracce del ‘nuovo’ Yildiz: la valutazione del classe 2007 e la concorrenza da battere Vlahovic Juve,... Lobotka Juve, per Spalletti lo slovacco è il profilo ideale per rafforzare il centrocampo. Le ultime sulla possibile trattativadi Redazione JuventusNews24Lobotka Juve, Spalletti ha scelto lo slovacco come profilo ideale per rafforzare il reparto mediano del campo. Aggiornamenti e contenuti dedicati a Alisson Juve Temi più discussi: Juve, una porta da rifare: Alisson, Carnesecchi e quella pista che porta a De Gea...; Sfida tra Juve e Inter per Alisson? Il brasiliano accostato alle big di Serie A; Calciomercato Inter, piace Alisson per il post-Sommer: i dettagli e la concorrenza della Juve; Vittoria Napoli: tutta la gioia di Conte, Alisson Santos, Politano ed Elmas Streaming | DAZN IT. Juventus, avanti con Spalletti: incontro per rinnovo e rinforzi sul mercatoLa Juventus e Luciano Spalletti si parlano e studiano il futuro insieme. Oggi è in programma un nuovo summit per discutere il rinnovo di contratto del tecnico di Certaldo, molto probabile. tuttonapoli.net Juventus e Spalletti, avanti insieme. Le cinque priorità per i bianconeriLa Juventus e Luciano Spalletti si parlano e studiano il futuro insieme. Oggi è in programma un nuovo summit per discutere il rinnovo di contratto. tuttomercatoweb.com #Alisson-#Juve, si può: la #Juventus valuta il portiere del #Liverpool. Il suo ingaggio non spaventa il club bianconero. La carta decisiva potrebbe essere Luciano #Spalletti, che conosce bene #Alisson dai tempi della #Roma e ne apprezza qualità ed esperie - facebook.com facebook Alisson-Juve, si può. E la carta decisiva si chiama Spalletti: i retroscena x.com