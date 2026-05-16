Alex Marquez re della Sprint di Barcellona | Ma per la gara ci manca qualcosa per essere competitivi

Nel sabato del Gran Premio di Catalogna, il nome di Alex Marquez si è scritto con il colore della vittoria nella Sprint Race. Il pilota spagnolo ha concluso in prima posizione dopo un combattimento acceso con Pedro Acosta e Fabio Di Giannantonio. Durante la gara, Marquez ha mostrato una prestazione convincente, anche se ha commentato che per la gara della domenica manca ancora qualcosa per essere pienamente competitivo. La corsa si è svolta sul circuito di Montmelò, attirando l’attenzione degli appassionati di motociclismo.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui