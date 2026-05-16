Alex Marquez re della Sprint di Barcellona | Ma per la gara ci manca qualcosa per essere competitivi
Nel sabato del Gran Premio di Catalogna, il nome di Alex Marquez si è scritto con il colore della vittoria nella Sprint Race. Il pilota spagnolo ha concluso in prima posizione dopo un combattimento acceso con Pedro Acosta e Fabio Di Giannantonio. Durante la gara, Marquez ha mostrato una prestazione convincente, anche se ha commentato che per la gara della domenica manca ancora qualcosa per essere pienamente competitivo. La corsa si è svolta sul circuito di Montmelò, attirando l’attenzione degli appassionati di motociclismo.
Il sabato del Montmelò si tinge dei colori di Alex Marquez. Il pilota spagnolo ha firmato un’autentica perla nella Sprint Race del Gran Premio di Catalogna, vincendo un duello mozzafiato con Pedro Acosta e Fabio Di Giannantonio.La Sprint ha regalato un Alex Marquez in stato di grazia. Capace di. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
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Mi auguro stesse testando il passo gara... Comunque dalla prima sessione ho capito ben poco, se non che Alex Marquez va. x.com
Valentino Rossi – Alex Márquez has truly caught my attention; he seems incredibly fast reddit
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