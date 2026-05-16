Alex Marquez re della Sprint di Barcellona | Ma per la gara ci manca qualcosa per essere competitivi

Da ravennatoday.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel sabato del Gran Premio di Catalogna, il nome di Alex Marquez si è scritto con il colore della vittoria nella Sprint Race. Il pilota spagnolo ha concluso in prima posizione dopo un combattimento acceso con Pedro Acosta e Fabio Di Giannantonio. Durante la gara, Marquez ha mostrato una prestazione convincente, anche se ha commentato che per la gara della domenica manca ancora qualcosa per essere pienamente competitivo. La corsa si è svolta sul circuito di Montmelò, attirando l’attenzione degli appassionati di motociclismo.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Il sabato del Montmelò si tinge dei colori di Alex Marquez. Il pilota spagnolo ha firmato un’autentica perla nella Sprint Race del Gran Premio di Catalogna, vincendo un duello mozzafiato con Pedro Acosta e Fabio Di Giannantonio.La Sprint ha regalato un Alex Marquez in stato di grazia. Capace di. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

MotoGP, Alex Marquez vince la Sprint del GP Catalunya (Barcellona): l'intervista dopo la gara

Video MotoGP, Alex Marquez vince la Sprint del GP Catalunya (Barcellona): l'intervista dopo la gara

Sullo stesso argomento

Motogp, Alex Marquez vince gara sprint a Barcellona. Sul podio Acosta e Di Giannantonio(Adnkronos) – Alex Marquez vince la gara sprint di MotoGp a Barcellona oggi, sabato 16 maggio.

Leggi anche: MotoGp, Sprint Barcellona: trionfa Alex Marquez

alex marquez alex marquez re dellaGP Catalogna, Alex Marquez vince la SprintGran Premio di Catalogna 2026 parla spagnolo nella Sprint Race di Barcellona: a vincere è Alex Marquez, protagonista davanti al pubblico di casa al Montmeló. Il pilota Ducati conquista il successo dav ... dueruote.it

alex marquez alex marquez re dellaAlex Marquez trionfa nella Sprint in Catalogna: Acosta beffato di 41 centesimi! Bezzecchi solo nonoArrivo in volata nella mini-gara del sabato, con il fratello di Marc che la spunta sul pilota della KTM. Terzo Di Giannantonio, cade Jorge Martin ... corrieredellosport.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web