Durante le qualifiche del Gran Premio di Francia, quinto appuntamento del Mondiale MotoGP 2026, Marc Marquez ha ottenuto il secondo tempo. Dopo l’ottimo risultato, il pilota ha dichiarato di essere soddisfatto, anche se ha sottolineato di aver bisogno di migliorare la costanza nelle prestazioni. La gara si svolgerà domani, e Marquez si prepara a confrontarsi con gli altri piloti in pista.

Marc Marquez è soddisfatto dopo aver centrato il secondo tempo nelle qualifiche del Gran Premio di Francia, quinto appuntamento del Mondiale MotoGP 2026. Sul tracciato di Le Mans il pilota campione del mondo ha saputo estrarre il massimo dalla sua Ducati GP26 e, dopo tante difficoltà, ha saputo centrare una prima fila che era tutto tranne che scontata. La pole position l’ha conquistata proprio in extremis Pecco Bagnaia in 1:29.634 con 12 millesimi di vantaggio proprio su Marc Marquez, mentre completa la prima fila Marco Bezzecchi con un distacco di 23. Quarta posizione per Fabio Di Giannantonio a 65. Quinto Pedro Acosta a 183 millesimi, sesto Fabio Quartararo a 197, settimo Joan Mir a 203 mentre è ottavo Jorge Martin a 213.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Marc Marquez: “Contento del secondo posto ma mi manca la costanza”

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