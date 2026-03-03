Alex Marquez deluso | errore e mancanza di feeling nel weekend

Álex Marquez ha vissuto un fine settimana difficile a Buriram, caratterizzato da una partenza complicata e da un incidente subito all'inizio della gara. La sua gestione della corsa non ha portato i risultati sperati e ha evidenziato alcune difficoltà in fase di feeling con la moto durante le sessioni. La sua performance nel weekend ha mostrato diverse criticità che hanno influito sul risultato finale.

álex márquez ha affrontato un weekend complesso a buriram, segnato da una partenza problematica, un incidente in partenza e una gestione di gara che non ha reso pienamente soddisfacente il suo rendimento. l'evento thailandese ha messo in evidenza difficoltà tecniche e una sensazione di precarietà che ha influenzato l'andamento delle due gare. nel sabato di gara, la partenza ha visto un contatto con di giannantonio che ha costretto quest'ultimo a uscire di scena, spingendo il giovane pilota a rientrare in quindicesima posizione. nonostante l'inizio complicato, la rimonta lo ha portato a chiudere in undicesima posizione, fornendo segnali positivi per la seconda sfida e permettendo al pilota di percepire margini di miglioramento in vista della corsa principale.

