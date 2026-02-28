Ordine d’arrivo MotoGP Sprint GP Thailandia 2026 | Acosta batte Marquez cade Bezzecchi

Pedro Acosta si è aggiudicato la Sprint del Gran Premio di Thailandia 2026, primo appuntamento della stagione MotoGP. Marquez si è piazzato secondo, mentre Bezzchi è caduto durante la corsa. La gara si è svolta con queste posizioni e incidenti, segnando l'inizio del campionato mondiale.

Pedro Acosta ha vinto la Sprint del Gran Premio di Thailandia 2026, primo appuntamento della nuova stagione per il Mondiale MotoGP. Lo spagnolo della KTM ha avuto la meglio in un controverso duello con Marc Marquez (Ducati), costretto a cedere la posizione all’ultima curva su indicazione della direzione gara in seguito ad una manovra di sorpasso ritenuta illegale dagli steward. La tripletta iberica è stata completata dall’Aprilia di Raul Fernandez, che ha preceduto al traguardo i compagni di marca Ai Ogura e Jorge Martin, mentre il pole-man e grande favorito Marco Bezzecchi è caduto nelle battute iniziali della corsa. Bilancio negativo per l’Italia, con Fabio Di Giannantonio solo 8° davanti a Francesco Bagnaia e Luca Marini. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Ordine d’arrivo MotoGP, Sprint GP Thailandia 2026: Acosta batte Marquez, cade Bezzecchi Leggi anche: LIVE MotoGP, GP Thailandia 2026 in DIRETTA: Marquez penalizzato, Acosta vince all’ultimo giro! Fuori Bezzecchi, anonimo Bagnaia LIVE MotoGP, GP Thailandia 2026 in DIRETTA: Bezzecchi sfida Marquez tra qualifiche e SprintBuongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della seconda giornata del primo week end del Mondiale 2026 di MotoGP. Una selezione di notizie su Ordine. Discussioni sull' argomento Tripudio Italia in Sbk: Bulega vince su Montella e Baldassarri; LIVE MotoGP, GP Thailandia 2026 in DIRETTA: alle 9.00 la Sprint, Bezzecchi parte dalla pole; MotoGP, Aprilia introduce il concetto di F-Duct: ecco come funziona; Bulega vince gara 1 a Phillip Island: il Mondiale Superbike inizia con un podio tutto italiano. DIRETTA TEST MOTOGP SEPANG 2026/ Tempi e ordine d’arrivo: Joan Mir il più veloce! (oggi 4 febbraio)Diretta test MotoGp Sepang 2026: la seconda giornata si chiude nel segno di Joan Mir, che precede Franco Morbidelli e Fabio Di Giannantonio. DIRETTA TEST MOTOGP SEPANG 2026: SORPRESA JOAN MIR Anche ... ilsussidiario.net Capaci, Angelo Salemi riconfermato nel Consiglio dell'Ordine dei Commercialisti di Palermo Importanti novità ai vertici dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Palermo. A seguito delle elezioni dello scorso gennaio e della riunio - facebook.com facebook Scaletta finale Sanremo: ordine uscita artisti (e orari) con tutti gli ospiti e i co-conduttori. I Pooh, Bocelli e Cardinaletti x.com