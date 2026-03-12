Orta Nova | smantellata rete carburante 1.400 litri

A Orta Nova, le forze dell'ordine hanno scoperto e smantellato una rete di vendita di carburante senza autorizzazioni. Durante le operazioni, sono stati sequestrati circa 1.400 litri di carburante che erano stati distribuiti illecitamente. L’attività ha coinvolto le autorità locali, che hanno eseguito i controlli e messo fine alle operazioni irregolari. La vicenda è ancora in fase di approfondimento.

A Orta Nova, un’indagine ha smantellato una rete di vendita illecita di carburante. La Guardia di Finanza di Foggia ha sequestrato 1.400 litri e contestato sanzioni a chi si riforniva abusivamente. L’operazione ha colpito un distributore che erogava gasolio agricolo agevolato a soggetti non autorizzati, vendendo il combustibile a 1,50 euro al litro. Due gestori sono stati denunciati per violazioni delle accise e dell’abusivismo commerciale. Il meccanismo della frode nel cuore del Tavoliere. Nel piccolo centro di Orta Nova, situato nella provincia di Foggia, è emerso un sistema operativo che sfruttava la differenza di prezzo tra i vari tipi di combustibili. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Orta Nova: smantellata rete carburante, 1.400 litri Articoli correlati Scoperto distributore abusivo di carburante a Orta Nova: erogava gasolio agricolo a tuttiLa speculazione sul carburante fa schizzare i costi e le ricadute sul territorio sono inevitabili. Leggi anche: Carburante alle stelle, a Orta Nova spunta distributore abusivo: ecco a quanto vendeva il gasolio