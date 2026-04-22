Alessandro Onorato | L' obiettivo per il 2027 è vincere Roma al primo turno A Ostia serve una rottura forte

Alessandro Onorato ha annunciato l’obiettivo di conquistare Roma al primo turno delle prossime elezioni del 2027. Durante un incontro pubblico, ha sottolineato l’importanza di una svolta decisa anche ad Ostia, citando la necessità di una rottura significativa. Onorato ha inoltre presentato la piattaforma civica denominata Progetto Civico Italia, che coinvolge diversi attori e realtà locali. La sua strategia si concentra sulla volontà di ottenere un risultato forte nelle sfide elettorali future.

Alessandro Onorato ha dato vita a una piattaforma civica molto ramificata, che si chiama Progetto Civico Italia. Una lunga serie di consiglieri, assessori e sindaci da tutto il Paese, che nasce dall'esperienza della lista civica Gualtieri, che nel 2021 ha eletto cinque consiglieri in Campidoglio.🔗 Leggi su Romatoday.it

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