È avvenuto questa mattina lungo la via Pontina un grave incidente stradale nel territorio comunale di Aprilia. Le autorità hanno confermato che nel sinistro sono rimaste coinvolte due persone, decedute a seguito dello scontro. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento, mentre i soccorritori sono intervenuti sul posto per le operazioni di recupero e assistenza.

Un gravissimo incidente stradale si è verificato alle prime luci dell'alba di venerdì 13 marzo sulla via Pontina, nel territorio comunale di Aprilia. Il bilancio è drammatico: due persone hanno perso la vita in un violento scontro che ha coinvolto un mezzo pesante e alcune automobili. La dinamica dell'incidente. Secondo una prima ricostruzione, un camion che viaggiava in direzione Roma avrebbe improvvisamente perso il controllo, per cause che sono ancora in fase di accertamento. Il mezzo pesante avrebbe quindi sfondato le barriere centrali, finendo per invadere la carreggiata opposta. A quel punto il camion si sarebbe scontrato frontalmente con due automobili che stavano sopraggiungendo nel senso di marcia contrario.

© Dayitalianews.com - Si aggrava il bilancio del tragico incidente stamane lungo la Pontina: sono 2 le vittime

