Incidente mortale sulla Pontina il camionista di Genzano Antonio Esposito fra le vittime

Nella prima mattinata di oggi, un incidente mortale si è verificato sulla Pontina ad Aprilia, coinvolgendo un camion proveniente da Genzano condotto dal 50enne Antonio Esposito e un cittadino bosniaco. L’impatto si è rivelato fatale per entrambi i coinvolti, e le forze dell’ordine stanno ancora accertando le dinamiche dell’accaduto. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma non c’è stato nulla da fare per le vittime.

Nel tragico schianto all’alba ad Aprilia hanno perso la vita il 50enne autotrasportatore Antonio Esposito e un cittadino bosniaco. Un altro uomo è rimasto ferito grave. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Incidente mortale sulla Pontina: due vittime, chiusa la carreggiata verso TerracinaAprilia, 13 marzo 2026 – Due persone sono morte in un incidente avvenuto sulla Pontina, ad Aprilia, in provincia di Latina. Alfredo Loreti morto nell’incidente sulla Pontina, denunciato il camionista in fugaSi tratta di un uomo di 58 anni rintracciato a Cisterna; il sinistro lo scorso 13 febbraio in cui ha perso la vita il 48enne che era in sella alla...