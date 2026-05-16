Cinque persone sono state condannate per l’omicidio di un biologo italiano avvenuto nel 2025 a Santa Marta, in Colombia. I imputati hanno riconosciuto le proprie responsabilità e ricevuto pene che superano i venticinque anni di carcere. L’uomo, ricercatore proveniente da Ferrara, era stato ucciso durante un soggiorno nel paese sudamericano. Le sentenze sono state emesse dopo un procedimento giudiziario in cui sono stati ascoltati i testimoni e analizzati gli elementi raccolti.

Il ricercatore ferrarese fu assassinato a Santa Marta nel 2025. Gli imputati hanno ammesso le proprie responsabilità: pene fino a oltre 25 anni di carcere L’autorità colombiana ha emesso le prime 5 condanne per l’omicidio diAlessandro Coatti, il biologo italiano ucciso il 5 aprile 2025 a Santa Marta, nel nord della Colombia. La decisione è arrivata al termine del procedimento avviato dalla Procura generale del Paese sudamericano, che ha ricostruito nei dettagli la dinamica del delitto. Tutti gli imputati coinvolti in questa fase del processo hanno confessato le proprie responsabilità davanti ai giudici. Secondo quanto riportato anche da Sky... 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Alessandro Coatti, 5 condanne per l’omicidio del biologo italiano ucciso in Colombia

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