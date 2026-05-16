Alberghi e ristoranti un lavoratore su due è introvabile Ma i giovani investono

In provincia di Modena il settore dell'alloggio e della ristorazione si conferma un pilastro dell'economia locale, contando un totale di 3.887 imprese. Di queste, 385 operano nell'alloggio (tra cui 155 alberghi e 215 B&B) e le restanti nella ristorazione, guidata da 1.412 ristorantiagriturismi e. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Alberghi, b&b e ristoranti: "Il settore è esploso, ma è difficile trovare personale specializzato"

Prato, ponte del Primo Maggio record: alberghi e ristoranti sold out? Cosa scoprirai Quali strutture hanno registrato il sold out totale durante il ponte? Chi sono i turisti stranieri che hanno affollato i ristoranti...

Questa volta non è #Berlino.E' la ns progressista #Milano quella dei grattacieli, dei miliardari , degli alberghi e dei ristoranti di gran lusso che senza stranieri potrebbero essere assimilati a dei self service. Sig.ra Meloni questo #DESIMONE lo trasferisce in #Alb x.com

Mi stava venendo in mente una follia: Cortina d'Ampezzo ad agosto reddit

Alberghi e ristoranti pronti per il ponte lungo dell’ImmacolataC’è ottimismo in casa Confcommercio guardando al fine settimana lungo dell’Immacolata. Quello che, secondo la tradizione, dà il via vero e proprio alla stagione invernale. Alberghi e ristoranti, fa ... lanazione.it

Alberghi e ristoranti sotto esame. Lavoro nero, irregolarità riscontrate in un’azienda su dueLa Guardia di finanza di Forlì-Cesena ha intensificato la campagna di controlli sul territorio ad opera dei finanzieri di Forlì-Cesena, per contrastare i fenomeni d’illegalità economico-finanziaria e ... ilrestodelcarlino.it