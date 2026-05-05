Durante il ponte del Primo Maggio a Prato, molte strutture ricettive e ristoranti hanno raggiunto il tutto esaurito, con alcune strutture che hanno registrato il sold out totale. Numerosi turisti stranieri sono stati visti nei locali della zona, riempiendo i ristoranti e contribuendo all'afflusso di visitatori. L'afflusso di ospiti ha coinvolto sia italiani che provenienti da altri paesi, portando un intenso via vai di persone nelle vie della città.

? Cosa scoprirai Quali strutture hanno registrato il sold out totale durante il ponte?. Chi sono i turisti stranieri che hanno affollato i ristoranti pratesi?. Come faranno le associazioni a trasformare questo picco in turismo costante?. Perché Prato è diventata una meta preferita rispetto alle località marine?.? In Breve Occupazione alberghiera passata dall'85% al 100% rispetto alla scorsa stagione.. Simona Marinari e Vladimiro Gori segnalano afflusso di tedeschi, inglesi e italiani.. Davide Bonari punta a trasformare i picchi stagionali in flussi turistici costanti.. Ristoranti del centro storico pieni per tutta la durata del ponte festivo..🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Prato, ponte del Primo Maggio record: alberghi e ristoranti sold out

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